22:40 14 мая | Футбол — РФПЛ

Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата

Кто будет тренировать "Зенит" в новом сезоне? Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Кто будет тренировать "Зенит" в новом сезоне? Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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По итогам совета директоров "Зенита", который проходил в понедельник в Санкт-Петербурге, список кандидатов на пост главного тренера петербургского клуба сократился до трех. Об этом "СЭ" сообщил пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.

– "Список пяти" сокращен до трех фамилий, с ними в ближайшие 7-10 дней будут проведены предметные переговоры, – сообщил Макаренко.

В воскресенье болельщик "Зенита" Иван Заманков, ставший миллионным посетителем стадиона "Санкт-Петербург", озвучил список из пяти кандидатов на пост тренера петербургского клуба, предоставленный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым. В него вошли Сергей Семак ("Уфа"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Маурицио Сарри ("Наполи"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Паулу Фонсека ("Шахтер"). (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Jean4

Баламошка, Семак, а кто третий?

23:49 14 мая

L Osokin

Та хоть Гвардиолу, все равно разочарование, распил, распродажа вас ждут

23:47 14 мая

rusfed 2.0

Семак мало денег запросил - пилить нечего. Вычеркнули

23:27 14 мая

Митяй.КБ

Баламошка еще в числе трех,держим кулаки за него

23:21 14 мая

Митяй.КБ

Millwall82 давай заводи старую шарманку про посещаемость бакланового клуба

23:20 14 мая

Леня-космос

Я за тандем Малафеева и Губерниева, как раз для Зени нормуль вариант. Хуже, чем Плачини точно не выступят. Даёшь топ-5 на следующий год!!! Будет чем миллуолу в пивняке похвастать.

23:11 14 мая

Millwall82

Эти клоуны собирают больше просмотров и комментов чем ветки и материалы про Спартак)))

22:55 14 мая

masek13

Клоуны

22:51 14 мая

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