Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата

По итогам совета директоров "Зенита", который проходил в понедельник в Санкт-Петербурге, список кандидатов на пост главного тренера петербургского клуба сократился до трех. Об этом "СЭ" сообщил пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.
– "Список пяти" сокращен до трех фамилий, с ними в ближайшие 7-10 дней будут проведены предметные переговоры, – сообщил Макаренко.
В воскресенье болельщик "Зенита" Иван Заманков, ставший миллионным посетителем стадиона "Санкт-Петербург", озвучил список из пяти кандидатов на пост тренера петербургского клуба, предоставленный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым. В него вошли Сергей Семак ("Уфа"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Маурицио Сарри ("Наполи"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Паулу Фонсека ("Шахтер"). (Гоша ЧЕРНОВ)
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Опрос
- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Вячеслав Малафеев
- Шахтер Дн
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Наполи
- Ривер Плейт
- Уфа
- Хорхе Сампаоли
- Маурицио Сарри
- Марсело Гальярдо
- Паулу Фонсека
Jean4
Баламошка, Семак, а кто третий?
23:49 14 мая
L Osokin
Та хоть Гвардиолу, все равно разочарование, распил, распродажа вас ждут
23:47 14 мая
rusfed 2.0
Семак мало денег запросил - пилить нечего. Вычеркнули
23:27 14 мая
Митяй.КБ
Баламошка еще в числе трех,держим кулаки за него
23:21 14 мая
Митяй.КБ
Millwall82 давай заводи старую шарманку про посещаемость бакланового клуба
23:20 14 мая
Леня-космос
Я за тандем Малафеева и Губерниева, как раз для Зени нормуль вариант. Хуже, чем Плачини точно не выступят. Даёшь топ-5 на следующий год!!! Будет чем миллуолу в пивняке похвастать.
23:11 14 мая
Millwall82
Эти клоуны собирают больше просмотров и комментов чем ветки и материалы про Спартак)))
22:55 14 мая
masek13
Клоуны
22:51 14 мая