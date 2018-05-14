Новый тренер "Зенита": осталось три кандидата

Кто будет тренировать "Зенит" в новом сезоне? Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

По итогам совета директоров "Зенита", который проходил в понедельник в Санкт-Петербурге, список кандидатов на пост главного тренера петербургского клуба сократился до трех. Об этом "СЭ" сообщил пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.

– "Список пяти" сокращен до трех фамилий, с ними в ближайшие 7-10 дней будут проведены предметные переговоры, – сообщил Макаренко.

В воскресенье болельщик "Зенита" Иван Заманков, ставший миллионным посетителем стадиона "Санкт-Петербург", озвучил список из пяти кандидатов на пост тренера петербургского клуба, предоставленный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым. В него вошли Сергей Семак ("Уфа"), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Маурицио Сарри ("Наполи"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Паулу Фонсека ("Шахтер"). (Гоша ЧЕРНОВ)

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