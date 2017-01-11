Сергей Семак: "Мое дело – продолжить начинания Гончаренко в "Уфе"

40-летний экс-капитан сборной России Сергей Семак впервые отправляется на сборы в роли главного тренера. Накануне вылета на Кипр пятикратный чемпион России в составе ЦСКА, "Рубина" и "Зенита" поделился ожиданиями от самостоятельной работы.

– Волнение, безусловно, есть, – признался Семак. – Как и в любом новом деле. Но начинаешь работать и о волнении забываешь. Прилагаешь все усилия, чтобы добиться максимума.

– Максимум сегодняшней "Уфы" – это что?

– Не хочу загадывать и говорить о долгой перспективе. Два года "Уфа" боролась за то, чтобы оставаться в премьер-лиге. В этом сезоне старт тоже был так себе, но затем команда показывала просто отличный футбол и результата добилась соответствующего. Нынешнее восьмое место говорит о многом – "Уфа" серьезно прибавила.

– Это заслуга Виктора Гончаренко?

– Спасибо большое Виктору Михайловичу, который выстроил игру. Мое дело сейчас – продолжить его начинания. А дальше будем смотреть, получится ли подняться еще выше. На данный момент мы прикидываем, как заменить игроков, которые "Уфу" покинули. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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