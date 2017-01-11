Сергей Семак: "Мое дело – продолжить начинания Гончаренко в "Уфе"

– Волнение, безусловно, есть, – признался Семак. – Как и в любом новом деле. Но начинаешь работать и о волнении забываешь. Прилагаешь все усилия, чтобы добиться максимума.
– Максимум сегодняшней "Уфы" – это что?
– Не хочу загадывать и говорить о долгой перспективе. Два года "Уфа" боролась за то, чтобы оставаться в премьер-лиге. В этом сезоне старт тоже был так себе, но затем команда показывала просто отличный футбол и результата добилась соответствующего. Нынешнее восьмое место говорит о многом – "Уфа" серьезно прибавила.
– Это заслуга Виктора Гончаренко?
– Спасибо большое Виктору Михайловичу, который выстроил игру. Мое дело сейчас – продолжить его начинания. А дальше будем смотреть, получится ли подняться еще выше. На данный момент мы прикидываем, как заменить игроков, которые "Уфу" покинули. (Филипп ПАПЕНКОВ)