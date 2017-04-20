Сергей Рыжиков: "Хотим исправить ситуацию, чтобы можно было смотреть в глаза болельщиков"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в преддверии матча 24-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" выразил надежду, что казанцы сумеют исправить собственное положение. По словам голкипера, когда закончится сезон, он хочет смело посмотреть в глаза болельщикам. Напомним, что после 23-х туров "Рубин" занимает 11-е место в таблице.

– Впереди дерби, – сказал Рыжиков. – Да, это не "Арсенал" – "Челси" и не ЦСКА – "Спартак", но все-таки дерби Поволжья. Мы понимаем ответственность. Нам всем надо сплотиться и немного удачи.

У нас впереди семь туров. Надеюсь, что мы исправили ситуацию. В прошедших 23-х матчах были и положительные и отрицательные моменты. Я надеюсь, что 21 мая мы встанем перед болельщиками и смело посмотрим в глаза, исправив ситуацию. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Крылья Советов" - "Рубин" состоится 23 апреля, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.