Сергей Рыжиков: "Джанаев в "Рубине"? Добро пожаловать!"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков отметил, что готов поприветствовать в команде Сослана Джанаева. Сегодня "Ростов" объявил об уходе голкипера. По информации "СЭ", Джанаев может перейти в "Рубин", а команду в ближайшее время должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".

– С нетерпением ждем объявления нового главного тренера, – сказал Рыжиков. – Посмотрим что будет (улыбается). Говорят, что в Казань переезжает Сослан Джанаев? Добро пожаловать! Тренерский штаб со всеми разберется и никого не обидит.

– От команды очень большие ожидания.

– От нас и в прошлом году многого ждали. Старого тренера сняли, а нового еще не назначили. Ожиданий будет не больше, чем в прошлом году. Чем больше ожидания – тем сильнее разочарование. Поэтому надо идти мелкими шагами. Сегодня объявят тренера, и он нам озвучит задачи.

– У "Рубина" очень тяжелый календарь на старте.

– Отличный календарь! Мне очень нравится. Жаль только, что начинаем с "Краснодаром" не на выезде. Очень хотелось посмотреть на их стадион. Все команды уже там по два раза сыграли, а мы только 13 мая. А вообще, проблем никаких – со всеми играть дома и в гостях. (Артур ЕНИКЕЕВ)