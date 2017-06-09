Джанаев ушел из "Ростова"

Вратарь Сослан Джанаев завершил выступления за "Ростов", информирует клубная пресс-служба. Голкипер выступал за донской клуб с лета 2014 года, став в составе команды серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.

По информации "СЭ", 30-летний футболист может перейти в "Рубин". Ожидается, что в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".

Кроме того, вместе с Джанаевым в "Рубин" могут перейти защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас.