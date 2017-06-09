10:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джанаев ушел из "Ростова"

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Вратарь Сослан Джанаев завершил выступления за "Ростов", информирует клубная пресс-служба. Голкипер выступал за донской клуб с лета 2014 года, став в составе команды серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.

По информации "СЭ", 30-летний футболист может перейти в "Рубин". Ожидается, что в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".

Кроме того, вместе с Джанаевым в "Рубин" могут перейти защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10992

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КОММЕНТАРИИ (8)
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serzheo

Все, закончился Ростов.

10:54

And60

Изначально неверная политика руководства ФК Ростов!!! Игроки должны приходить в КЛУБ, а не к тренеру. А то бегают за пастухом как стадо.

10:34

Bowmans

Только бы не в Рубин. У нас есть Юра Нестеренко.

10:30

RW.irk

m_v_g------Не совсем понятно, какая именно команда играла вничью с Атлетико и выносила Барселону на Кама Ноу?)

10:28

fatka

Создается новая команда :рубиновый Ростов или ростовский Рубин! Болеем за них!

10:23

m_v_g

Когда один из мэтров российского футбольного цеха говорил, что в случае ухода Бердыева, Ростов за 2 года может скатиться в ФНЛ, он, по-моему слишком был оптимистичен. И эта команда обыгрывала Баварию и играла вничью с Атлетико. Выносила бельгийцев. И Барселону на Ноу Камп. Не говоря про ЦСКА, Спартак, Зенит. Куда катится футбольный мир России? Неужели, кроме Саввиди в Ростове никого нет?

10:22

fatka

11 человек хоть останется в Ростове????

10:21

Странно все это

Похоже, что Ростов превращается в Томь

10:18