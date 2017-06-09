Джанаев ушел из "Ростова"

Вратарь Сослан Джанаев завершил выступления за "Ростов", информирует клубная пресс-служба. Голкипер выступал за донской клуб с лета 2014 года, став в составе команды серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.
По информации "СЭ", 30-летний футболист может перейти в "Рубин". Ожидается, что в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".
Кроме того, вместе с Джанаевым в "Рубин" могут перейти защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас.
Дополнительная информация
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Сослан Джанаев (футбол)
- Ростов
- Федор Кудряшов
- Сесар Навас
- Дмитрий Полоз
- Александр Ерохин (футбол)
- Сердар Азмун
serzheo
Все, закончился Ростов.
10:54
And60
Изначально неверная политика руководства ФК Ростов!!! Игроки должны приходить в КЛУБ, а не к тренеру. А то бегают за пастухом как стадо.
10:34
Bowmans
Только бы не в Рубин. У нас есть Юра Нестеренко.
10:30
RW.irk
m_v_g------Не совсем понятно, какая именно команда играла вничью с Атлетико и выносила Барселону на Кама Ноу?)
10:28
fatka
Создается новая команда :рубиновый Ростов или ростовский Рубин! Болеем за них!
10:23
m_v_g
Когда один из мэтров российского футбольного цеха говорил, что в случае ухода Бердыева, Ростов за 2 года может скатиться в ФНЛ, он, по-моему слишком был оптимистичен. И эта команда обыгрывала Баварию и играла вничью с Атлетико. Выносила бельгийцев. И Барселону на Ноу Камп. Не говоря про ЦСКА, Спартак, Зенит. Куда катится футбольный мир России? Неужели, кроме Саввиди в Ростове никого нет?
10:22
fatka
11 человек хоть останется в Ростове????
10:21
Странно все это
Похоже, что Ростов превращается в Томь
10:18