Сергей Родионов: "Глушаков не сказал своего последнего слова в футболе"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов на презентации Олега Кононова в качестве главного тренера красно-белых отметил, что решение о продлении контракта с Денисом Глушаковым принималось на фоне победы в чемпионате. Он также добавил, что вклад полузащитника в титул высок – как и любого другого.

– Можно ли считать, что не применив к Глушакову санкции за лайки ситуацией, клуб тогда не поддержал главного тренера?

– Есть определенная продедура. Тренер подает служебную записку о переводе человека в ту или иную команду – в дубль, например. Но в контракте нет пункта о наказании за лайки – нельзя за это оштрафовать.

– Считаете ли Глушакова "токсичным" футболистом? Его новый трехлетний контракт – ошибка руководства?

– Глушаков является футболистом ФК "Спартак". По статистике при нем большинство матчей не проигрывается, без него – наоборот. Решение о контракте принималось на фоне победы в чемпионате, его вклад в титул высок – как и любого другого. И лично я считаю, что Денис не сказал своего последнего слова в футболе. Хотя может играть гораздо лучше, чем сейчас. (Вячеслав Короткин)