Сергей Прядкин: "Возможно ли, что "Томи" не станет? Нет"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя Александра ЛЬВОВА стал президент РФПЛ Сергей Прядкин. По его словам, "Томи", несмотря на трудную финансовую ситуацию, исчезновение не грозит.

– В "Томи" критическая ситуация. Зарплаты не платят уже полгода. Что скажете?

– Владею всей информацией. Действительно, положение "Томи" очень сложное. Некорректно было бы говорить о партнерских взаимоотношениях клуба со спонсорами. Но руководство Томской области предпринимает все возможные усилия. Мы думаем о ситуации, обсуждаем различные варианты взаимодействия и диалога. Думаю, ясность, что ждет "Томь", должна наступить до конца года. А пока с оценками кризиса в клубе стоит повременить. Губернатор региона любит футбол, болеет за команду.

– Возможен ли самый плохой вариант – клуба не станет?

– Нет. К счастью, за время, что я руковожу премьер-лигой, а в 2017 году будет 10 лет, ни один клуб по финансовым причинам не покидал лигу. Надеюсь, этого не произойдет и с "Томью". Ежедневно общаемся с руководством клуба, знаем, что происходит.

– Большинство клубов в премьер-лиге – бюджетные…

– Во всем российском футболе так. И никуда от этого не денешься. Если власти прекратят спонсировать клубы, то ситуация будет очень тяжелой.

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