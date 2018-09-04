Сергей Прядкин: "Решение о проведении третьего еврокубка пока не принято"

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал новость о возможном появлении еще одного еврокубка. Он отметил, что решение об этом пока не принято.

- По третьему еврокубку были дискуссии на стратегическом совете УЕФА, - сказал Прядкин в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - И было принято решение пока не забегать вперед. В принципе, это дополнительная нагрузка. Пока нет окончательного решения, будет этот турнир или нет. Заместитель генерального секретаря УЕФА Джоржо Маркетти будет встречаться с европейской ассоциацией лиг, чтобы обсудить, нужен ли этот турнир. Дискуссия по нему идет.

Ранее издание Bild сообщило, что в 2021 году появится новый турнир – Кубок Европы, в котором будут участвовать 32 клуба.