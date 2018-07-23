Сергей Прядкин: "Не думаю, что болельщики уйдут с трибун после ЧМ-2018"

Президент РПЛ Сергей Прядкин выразил уверенность, что болельщики будут активно посещать матчи внутренних турниров на стадионах чемпионата мира-2018. По его словам, турнир, прошедший в 11 городах России, сыграл важную роль для популяризации футбола в стране.

– В первую очередь хочется отметить, что турнир был очень полезен, - цитируют "Известия" Прядкина. - Он сыграл огромную позитивную роль для подъема интереса к футболу в нашей стране как у рядовых болельщиков, так и у политиков и руководителей разного уровня. И самое главное – к игре приобщилось молодое поколение: мы видим, сколько присутствует на трибунах детей, подростков. Всё это даст серьезный импульс к развитию спорта в целом.

– После ЧМ явно будет прирост посещаемости матчей. Есть понимание, как удержать болельщиков, чтобы они не ушли со стадионов с первыми морозами?

– Не думаю, что они уйдут. Арены, которые сейчас созданы, очень комфортные. Мы посмотрели, как кейтеринг работает во время ЧМ. Клубам надо к этому стремиться. У нас многие клубы работают в этом направлении. Если бы были арены с закрывающейся крышей, это сняло бы многие проблемы, но, к сожалению, их не так много. В Англии, Испании, Италии, Германии или Австрии тоже бывают морозы, но клубы работают в этом направлении. Для этого созданы специальные подразделения, реализуется стратегия. Некоторые просто этого не видят, мы как-то остаемся в тени, но Премьер-лига проводит колоссальную работу. Разницу видно, когда сравниваешь, как проводились матчи в 2000 году и сейчас.