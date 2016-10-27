Сергей Прядкин: "Надеемся на новых спонсоров у РФПЛ"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что в ближайшее время у лиги могут появиться новые спонсоры. По его словам, коммерческая составляющая РФПЛ оставляет желать лучшего.

- Сейчас идет первый этап реализации "Стратегии развития РФПЛ до 2020 года", - цитирует ТАСС Прядкина. - К маю будет готов ребрендинг лиги. В соответствии с дорожной картой будем продолжать реализовывать стратегию.

Не совсем доволен коммерческой составляющей. Конечно, это связано с общей тенденцией, со сложной экономической ситуацией. Мы постоянно ведем переговоры с потенциальными спонсорами. Надеемся, ряд коммерческих партнеров у лиги появится в ближайшее время.