16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Надеемся на новых спонсоров у РФПЛ"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что в ближайшее время у лиги могут появиться новые спонсоры. По его словам, коммерческая составляющая РФПЛ оставляет желать лучшего.

- Сейчас идет первый этап реализации "Стратегии развития РФПЛ до 2020 года", - цитирует ТАСС Прядкина. - К маю будет готов ребрендинг лиги. В соответствии с дорожной картой будем продолжать реализовывать стратегию.

Не совсем доволен коммерческой составляющей. Конечно, это связано с общей тенденцией, со сложной экономической ситуацией. Мы постоянно ведем переговоры с потенциальными спонсорами. Надеемся, ряд коммерческих партнеров у лиги появится в ближайшее время.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3739214

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