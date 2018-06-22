Сергей Прядкин: "Клубы РФПЛ смогут обмениваться кругами по обоюдному согласию"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в новом сезоне клубы премьер-лиги могут по обоюдному согласию менять очередность очных домашних и гостевых матчей. Первый тур РФПЛ-2018/19 запланирован на 29 июля.

- Достаточно сложно формировать календарь, особенно это касается туров, запланированных на раннюю зиму и раннюю весну, - цитирует ТАСС Прядкина. - Мы разрешили клубам согласовывать обмен кругами. Если клубу из холодного региона попадает игра, например, в зимнее время, то мы разрешаем ему поменяться с соперником по обоюдному согласию. Это будет возможно даже по ходу чемпионата.