Сергей Прядкин: "Анжи" однозначно доиграет сезон"

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что финансовые проблемы не помешают "Анжи" доиграть сезон.

- По итогам общего собрания руководителей клубов было утверждено решение выдать "Анжи" в виде аванса сумму, положенную им к распределению по итогам сезона от реализации коммерческих и медиа прав, тем самым поддержав клуб в трудную минуту, - цитирует Прядкина ТАСС. - Кроме того, мы поговорили с руководством клуба и региона и надеемся, что "Анжи" изыщет дополнительные средства – помимо тех, которые получит от лиги. Я уверен, что "Анжи" однозначно доиграет сезон.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России - 15 очков в 17 матчах.

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