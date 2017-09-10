Сергей Петров: "Уфа" - боевая команда, недаром у нас с ней постоянно тяжелые игры"

Полузащитник "Краснодара" Сергей Петров после победы над "Уфой" (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что пауза на встречи сборных положительно сказалась на игре "быков". Он также добавил, что пока для его команды все складывается неплохо.

– Хорошо, что выиграли, потому что игра выдалась тяжелая. Команда хорошо обороняется, забили и выиграли – это самое главное, – сказал Петров. – Соперник был боевой, недаром у нас с ними постоянно тяжелые игры.

– Как сказалась пауза на игры сборных?

– Думаю, что в хорошую сторону, потому что было больше времени потренироваться, потренировать взаимодействия.

– Как вам вообще сегодняшние условия?

– Очень прохладно по сравнению с "Краснодаром", а так быстро адаптировались.

– "Краснодар" показывает лучший старт в истории, какая вообще цель у вас?

– Мы идем от игры к игре, план всегда один – побеждать. Треть чемпионата позади, пока все неплохо. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"