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19:47 | Футбол — РФПЛ

Сергей Петров: "Уфа" - боевая команда, недаром у нас с ней постоянно тяжелые игры"


Полузащитник "Краснодара" Сергей Петров после победы над "Уфой" (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что пауза на встречи сборных положительно сказалась на игре "быков". Он также добавил, что пока для его команды все складывается неплохо.

 
Сегодня. Уфа. "Уфа" - "Краснодар" - 0:1. Гол Федора СМОЛОВА (справа) принес "быкам" победу.Смолов снова забивает. "Краснодар" уже в трех очках от "Зенита"

– Хорошо, что выиграли, потому что игра выдалась тяжелая. Команда хорошо обороняется, забили и выиграли – это самое главное, – сказал Петров. – Соперник был боевой, недаром у нас с ними постоянно тяжелые игры.

– Как сказалась пауза на игры сборных?

– Думаю, что в хорошую сторону, потому что было больше времени потренироваться, потренировать взаимодействия.

– Как вам вообще сегодняшние условия?

– Очень прохладно по сравнению с "Краснодаром", а так быстро адаптировались.

– "Краснодар" показывает лучший старт в истории, какая вообще цель у вас?

– Мы идем от игры к игре, план всегда один – побеждать. Треть чемпионата позади, пока все неплохо. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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