Сергей Павлов: "Не умеем мы еще такие моменты играть, когда нужно удержать преимущество"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после ничьей с "Уралом" (1:1) в рамках матча 5-го тура РФПЛ, посетовал на ошибки своей команды в конце матча.

- Доволен ребятами, доволен самоотдачей. В тактическом плане в концовке по счету стали играть, а нужен был контроль мяча. Павлюченко вышел, давление на наши ворота усилилось. Это наша третья игра на выезде, и первое очко. Еще раз повторю, по самоотдаче вопросов никаких.

- Вы сегодня приобрели очко или потеряли два?

- Если бы до игры мне сказали, что будет ничья - это одно. А так, вели в счете и не удержали. Расстраивает немного. Не умеем мы еще такие моменты играть, когда нужно удержать преимущество. В конце сделали тактическую замену.

- Рыжков как сыграл сегодня? У него мало было игровой практики в последнее время?

- Великолепно сыграл, и моменты создавал.

- Вратарь в конце игры не выносил мяч сам, что-то с ногой?

- Еще пока знаю, врачи определят. (Алексей МАКСИМОВ)