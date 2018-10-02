Сергей Паршивлюк: "Пустил скупую слезу во время встречи с фанатами "Спартака"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк заявил, что был расстроган отношением к себе со стороны болельщиков "Спартака". 29-летний игрок после матча 9-го тура РПЛ между дончанами и красно-белыми (1:0), который проходил в Москве, подошел к фанатской трибуне и поаплодировал людям, скандировавшим его фамилию.

- Это невозможно передать: какие-то немужские эмоции, скупая слеза, - сказал Паршивлюк в интервью пресс-службе "Спартака". - Я не часто плачу, но невозможно не расстрогаться, когда видишь такое отношение к тебе. Ты к ним со всей душой, а они - к тебе. Это не передать словами.

Отметим, что Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Он выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год.

В текущем сезоне Паршивлюк провел 9 игр за "Ростов", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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