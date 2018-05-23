Сергей Овчинников: "Матч против "Спартака" никак не должен была закончиться с таким счетом"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью "СЭ" подвел итоги сезона. По его словам, встреча против "Манчестер Юнайтед" стала худшей для армейцев.

– А кого-то из штаба? Ваших бывших одноклубников там хватает.

– В первую очередь я поздравил свою команду с серебряными медалями и прямым попаданием в Лигу чемпионов. Для меня это гораздо важнее.

– Лучший матч ЦСКА в этом сезоне?

– Один выделить трудно, ярких отрезков было много. Скажу так: в большинстве матчей чемпионата и еврокубков команда демонстрировала очень хороший футбол и тактическую выучку. Значит, идеи главного тренера, какие-то наработки доносятся до игроков, они все понимают.

– Худший матч?

– Дома с "Манчестер Юнайтед". Дело не только в счете – 1:4. ЦСКА вообще ничего не сумел противопоставить сопернику. В атаке была беззубость, обреченность. Но жизнь показала, что из этого поражения мы извлекли правильные выводы. В дальнейшем подобных ошибок не допускали. Имею в виду и нюансы подготовки, и настрой на игру, и состав.

– Странно, что не упомянули 0:3 от "Спартака" в последнем туре перед зимней паузой.

– Ну, тот матч никак не должен была закончиться с таким счетом! По тому, как полтора тайма складывалась игра, нас бы и ничья расстроила!

– А в итоге – разгром.

– Просто в концовке большими силами пошли вперед, раскрылись и пропустили два необязательных мяча. В такой ситуации можешь спасти матч, а можешь крупно проиграть. Случилось второе. Но по качеству игры претензий к футболистам нет. (Александр КРУКОВ)

Полностью интервью Овчинникова - скоро в "СЭ"

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