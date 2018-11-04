Сергей Ольшанский: "Глушаков выйдет в основе “Спартака” на матч с “Уралом”. И все всем докажет"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Ольшанский рассказал в интервью "СЭ" свое мнение о ситуации в красно-белом клубе. Экс-футболист считает, что капитан красно-белых Денис Глушаков скоро вернется в свои прежние кондиции.

В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.

При этом в субботу Рианчо сделал открытую тренировку команды на базе в Тарасовке для журналистов. Подобное произошло впервые за долгое время – предшественник испанца Массимо Каррера допускал представителей СМИ только на первые 15 минут занятий.

- Как оцените игру Глушакова против "Анжи"?

- Конечно, он еще не достиг того уровня, который демонстрировал совсем недавно. Но видно, что старается, а уверенность со временем вернется.

- Поняли решение Рианчо выпустить Дениса с первых минут и с капитанской повязкой?

- Значит, коллектив свое слово сказал. Если бы футболисты были против, Глушаков не то что капитаном - вообще не появился бы в стартовом составе. Партнеры ему доверяют и надеются, что Денис вернется в оптимальные кондиции. Он парень серьезный, я его давно знаю. Думаю, что самолюбие взыграет, и хавбек восстановит лучшие образцы своей игры.

- Болельщики весь матч освистывали Дениса, вывесили несколько оскорбительных баннеров, которые ему посвятили? Как к такому относитесь?

- Негативно. Надо знать полностью ситуацию, которая творится в клубе. Глушаков не просто так появился против махачкалинцев капитанской повязкой. Значит люди, играющие с ним, доверяют ему. В свое время и меня считали предателем, когда в ЦСКА забрали. Так что считаю, что всю эту кампанию организовали недалекие фанаты. Да, Каррера выиграл чемпионство, ему в этом плане повезло, но тот же Аленичев провел большую работу в плане подготовке команды. Неправильно отдавать все лавры одному человеку.

- Рианчо вчера всю тренировку команды сделал открытой. Зачем, как считаете?

- Видимо, читал или ему сказали, что о нем пишут, как о "тренере по физподготовке". Значит, хотел показать, что не только улучшает кондиции игроков, но и понимает весь тренировочный процесс. Видно, что Рианчо хочет быть главным тренером и делает для этого все необходимое.

- Как думаете, сегодня Глушаков выйдет в старте против "Урала"?

- Думаю, да - не на одну же встречу его ставить. Тем более, именно он капитан.

- Даже негатив трибун не станет помехой?

- Самое главное, чтобы в коллективе надеялись на него и доверяли. А он докажет всем. Это все проходящее. Глушакову в свое время болельщики аплодировали. Денис выйдет и докажет, что на него напрасно все вокруг “накатывали”.

- Как закончится игра с "Уралом"?

- В Екатеринбурге непростая команда, но все-таки думаю, что "Спартак" победит. Пора уже. (Арман Мкртчян)

"Спартак" - "Урал": чемпионат России по футболу, 4 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало - в 19.00 (мск) // Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам