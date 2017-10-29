Сергей Кирьяков: "Вылет "Динамо" в ФНЛ все более реален"

Бывший нападающий "Динамо" Сергей Кирьяков после поражения бело-голубых от "Тосно" (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России пожелал болельщикам столичной команды набраться терпения. По его мнению, москвичам не стоит паниковать, поскольку "Динамо" по составу не уступает соседям по турнирной таблице.

После 15 туров бело-голубые занимают 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 14 очков.

– Если не с "Тосно" набирать очки, то, как говорится, с кем? Вылет все более реален, ситуация все больше усугубляется, -цитирует "Р-Спорт" Кирьякова. – Но в любом случае надо бороться, нужно все сделать, чтобы не допустить второго вылета из элиты. Весной еще же стадион открывается в Петровском парке, это вообще может быть непонятная ситуация – играть в ФНЛ на новом стадионе очень грустно будет.

Болельщикам терпения желаю, команде – бороться до конца. Опускать руки нельзя, я прошел это на своем опыте в прошлом сезоне. "Арсенал" тоже хоронили, особенно в Туле местные журналисты и болельщики, но мы бились, цеплялись, и нам воздалось за эту жажду борьбы, мы решили задачу и остались в премьер-лиге.

Он (новый главный тренер команды Дмитрий Хохлов. – Прим. "СЭ") знал, на что шел, понимал, что тяжело будет. Но если не ввязываться в такую работу, то можно вообще никогда не стать тренером в премьер-лиге.

Конечно, есть риск, но есть время, еще не все потеряно. Команда по составу не уступает "Тосно", "СКА-Хабаровск", "Анжи", тут все на тоненького. В панику не надо бросаться, и в тренере должна быть уверенность", – заключил собеседник агентства.