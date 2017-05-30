Сергей Кирьяков: "Со словами про Тихонова и Талалаева где-то переборщил"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков отметил, что слова, сказанные им в адрес Андрея Тихонова и Андрея Талалаева были выплеском эмоций. После ответного стыкового матча с "Енисеем" (1:0) наставник тульской команды посоветовал коллегам не лезть в чужие дела и не критиковать его команду.

- Стоит признать, что эмоции захлестнули, - приводит "Спорт FM" слова Кирьякова. - Сейчас, когда успокоился, понимаю, что где-то переборщил. Наверное, нужно было держать себя в руках. Это давление, напряжение, из под которых приходилось работать, было много негатива по нашей работе, все это сказалось и выплеснулось в те слова, которые были сказаны. Не ожидал, что это вызовет такой огромный резонанс. Иногда говоришь то, что не нужно. Без вопросов, я готов встретить с Талалаевым и Тихоновым. Думаю, они тоже. Это все эмоции.



Останусь ли в "Арсенале"? Я сейчас вообще не хочу думать об этом, надо отдохнуть. На всякий случай план на подготовку к сезону подготовлен.