Сергей Кирьяков: "Шалимов - мой хороший друг, но у нас разные цели и задачи"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России рассказал о свои отношениях с наставником соперника Игорем Шалимовым. "Краснодар" занимает 4-е место в турнирной таблице, тульский клуб идет на предпоследней, 15-й строчке.

– Тренерское противостояние с Игорем Шалимовым – насколько оно для вас было важным?

– Нет, мы по ту сторону баррикад, – сказал Кирьяков. – Игорь – мой хороший друг, товарищ, но у нас разные цели, задачи. У него – зона еврокубков, у нас – зона выживания.

– Было преимущество у вашей команды по ударам, но почему не удалось реализовать?

– Потому что "Краснодар" реализовал свои не стопроцентные моменты, а мы даже убойные – не смогли.

– Насколько реально для вашей команды выжить в этом сезоне в премьер-лиге?

– Конечно, тяжело. Когда борешься за выживание, против тебя не только удача, но и судейские ошибки, еще что-то другое. Главное, не терять надежду. После следующего матча можно будет говорить о ситуации. (Екатерина ПОТАПОВА)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"