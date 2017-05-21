Сергей Кирьяков: "Просил не сообщать во время матча, как играют конкуренты"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы в матче 30-го тура чемпионата России над "Спартаком" (3:0) отметил, что футболисты его команды выложились во встрече больше, чем на сто процентов. Наставник добавил, что не следил за параллельными встречами.

– После "Амкара" вы говорили, что глаза не горят у ребят. Что изменили за прошедшие дни?

– Меньше нашей работы, больше игроки сами общались между собой и понимали ответственность за сегодняшний результата. Хочу сделать комплимент команде. С первых минут ребята играли с горящими глазами. "Спартак" победить просто так нереально. Только за счет сверхусилий. Игроки выложились больше, чем на сто процентов.

– Следили за матчами соперников и когда узнали, что попали с стыки?

– Нет, просил, чтобы мне не говорили по ходу матча кто как играет. Только в последние три-четыре минуты мне это сообщили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)