Сергей Кирьяков: "Матч с "Крыльями" - не за шесть очков, а гораздо важнее"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" заявил, что для его команды встреча с самарцами будет одной из главных в этом сезоне.

– Одной из задач было восстановление игроков, у нас был тяжелый матч в "Краснодаре", – сказал во флеш-интервью телеканалу "Наш футбол" Кирьяков. – Психологически пытались расслабить игроков. Этот матч не просто за шесть очков, а гораздо важнее. Надеюсь, игроки выйдут на поле с большим желанием победить.

Мы правильно и грамотно действовали против "Краснодара", думаю, они не ожидали от нас такой игры. Сегодня "Крылья" вряд ли предоставят нам много свободы, будут позиционно обороняться. Первые минуты покажут, как пойдет игра.

Напомним, что матч "Арсенал" – "Крылья Советов" состоится сегодня, 26 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры