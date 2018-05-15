Сергей Герасимец: "Сарри - топовый тренер. Было бы интересно посмотреть на него в "Зените"

Экс-форвард "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг назначения нового главного тренера сине-бело-голубых. Должность стала вакантной после ухода Роберто Манчини.

- Логично было бы пригласить Семака, - говорит Герасимец. - Он удачно работал в "Уфе", но там другая ситуация - все говорят на русском языке, все друг другу помогают. В "Зените" такого нет. Сможет ли Семак найти общий язык со всеми легионерами? Сможет ли управлять игроками более высокого уровня?

- Думаете, Семак не справится?

- Мои симпатии на его стороне. Особенно, после того, как здесь "отработали" Луческу и Манчини, отбывавшие номер. Уверен, что с Семаком такого не будет.

- А из остальных тренеров вам кто-нибудь симпатичен?

- Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри. Топовый специалист. Его кандидатура привлекает! Было бы интересно посмотреть, как у него получилось бы в "Зените". (Игорь НОВИКОВ)