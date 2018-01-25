Сергей Фурсенко: "Трудно переоценить вклад, который Манчини вносит в российский футбол"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после контрольного матча с пражской "Славией" (5:1) отметил работу главного тренера команды Роберто Манчини. По мнению руководителя, для итальянского специалиста в приоритете стоит подготовка российских футболистов перед чемпионатом мира-2018.
– В двух контрольных матчах "Зенит" забил десять мячей. Не многовато ли для начала сбора?
– Много не бывает, конечно. Под нагрузками играть тяжело. Меня особенно радует молодежь, которая играет очень хорошо. Есть, кому заменить потом ветеранов.
– Довольны ли вы тем, как команда работает на сборе и выдерживает нагрузки?
– Команда очень эффективно работает. Вы сами видели – тренировки на загляденье. Очень много тактики. Буквально за руки водят молодых, показывают, что нужно делать. Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол. Он меня все время пытается учить, что нужно как можно больше внимания уделять русским, что нашей команде нужно хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один. (Дмитрий СОМОВ)
Блок
Он участвует в "распиле" бабла- это очень трудно переоценить))) С таким бюджетом как у Зенита, даже русский студент может тренировать ! А в вот "распиливать" нужен иностранец знатный!)))
00:26
sidnet78
Просто манчини тренирует сборную Аргентины в России, а на российские деревья ему плевать. Буть то дуб или дзюба
23:51 25 января
Коновалл
Слава всевышнему! Пока этот ид.и.о.т находится в руководстве Зенита, одним конкурентом будет меньше.
23:44 25 января
John-Vorchun
Да никакого от него толку,Зенит при нем играет хуже и хуже.
23:19 25 января
Serenky25
Манчини ведущих или потенциально ведущих игроков сборной России перед домашним ЧМ посадил на лавку. Зенит скупил всех более-менее нормальных русских футболистов из региональных команд. Играть не дают. да из-за бешеных бабок на халяву не все и хотят. Некоторые деградировали. Там игроков можно на состав набрать. Какой вклад? А братец твой внес БОЛЬШОЙ вклад в образование. С..ки!
23:15 25 января
Излучение Гаврилова-Черенкова
Фурсенко: "Буквально за руки водят молодых, показывают, что нужно делать. Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол. Он меня все время пытается учить, что нужно как можно больше внимания уделять русским, что нашей команде нужно хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один."======================== Молодых русских водят за руки, не очень молодых - за нос.
22:46 25 января
баламошка
Безумный баклан.
22:29 25 января
Лоуренс Аравийский
Всё правильно,Дзюба,Шатов-это вклад,а Паредес,Ригони-это проценты.
22:10 25 января
greyk
А уж переоценить вклад фурсенки в российский футбол вообще невозможно..
22:00 25 января
0500
Бред.
21:57 25 января
dintos
Кажется этот господин с большого будуна.Когда это иноземцы заботились о чём-нить кроме своего кармана?Шатов,Дзюба,Новосельцев-это не россияне?Что же он не даёт им играть?Они ничуть не хуже маманн,краневиттеров и дриусей...А просто за тех "супер"-аргентиносов заплачены большие бабосы.Только те их не стоят,но должны играть.Посмотрим,где будет макаронник в конце чемпа.А он будет в конце...
21:48 25 января
4rfv5tgb
Тут не совсем полно написали. Правильно: "Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в банк "Российский футбол" (дочка Газпрома)
21:45 25 января
Джин_SM(v3)
А можно подробнее про вклад...
21:35 25 января