Сергей Фурсенко: "Трудно переоценить вклад, который Манчини вносит в российский футбол"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после контрольного матча с пражской "Славией" (5:1) отметил работу главного тренера команды Роберто Манчини. По мнению руководителя, для итальянского специалиста в приоритете стоит подготовка российских футболистов перед чемпионатом мира-2018.

– В двух контрольных матчах "Зенит" забил десять мячей. Не многовато ли для начала сбора?

– Много не бывает, конечно. Под нагрузками играть тяжело. Меня особенно радует молодежь, которая играет очень хорошо. Есть, кому заменить потом ветеранов.

– Довольны ли вы тем, как команда работает на сборе и выдерживает нагрузки?

– Команда очень эффективно работает. Вы сами видели – тренировки на загляденье. Очень много тактики. Буквально за руки водят молодых, показывают, что нужно делать. Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол. Он меня все время пытается учить, что нужно как можно больше внимания уделять русским, что нашей команде нужно хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один. (Дмитрий СОМОВ)