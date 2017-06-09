Сергей Фурсенко: "Нобоа еще сто очков вперед даст молодым"

Председатель правления "Зенита" Сергей Фурсенко на встрече с болельщиками назвал Кристиана Нобоа одним из лучших игроков своего амплуа в премьер-лиге. 32-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года.

– Что касается Нобоа, то Кристиан сейчас один из самых лучших полузащитников чемпионата России, – цитирует пресс-служба "Зенита" Фурсенко. – Мы проверяли его здоровье, он молодым еще сто очков вперед даст.

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