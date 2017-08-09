Сергей Фурсенко: "Лозунг Кержакова очень хорошо подходит и "Зениту"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что бывший нападающий команды Александр Кержаков – футболист до мозга костей. Он также добавил, что лозунг форварда – "бил, бью и буду бить" – очень подходит и сине-бело-голубым.
– Кержаков – лучший бомбардир всех времен и в сборной России, и в "Зените". Конечно, это ценнейший игрок, – сказал в эфире программы "Все на матч" Фурсенко. – Он харизматичная личность. У него замечательная семья, с ними легко. И Саша, конечно, футболист до мозга костей. Его лозунг – "бил, бью и буду бить" – очень хорошо подходит и "Зениту".
CbIHOK-73
ой да ладно... то-то я смотрю с бней иегудой была просто россыпь ударов. если уж катали договорнячок за перенос матчей, то могли хотя бы бить мимо, а то унылые попытки забежать с мячом в ворота давно запарили
16:47