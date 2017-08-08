Сергей Фурсенко: "Естественно, мы будем разбирать инцидент с участием Смольникова"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что в моменте, который привел к удалению защитника сине-бело-голубых Игоря Смольникова в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) имела место провокация.

В конце матча на поле возник конфликт между защитником хозяев Денисом Терентьевым и форвардом красно-белых Луизом Адриану, в котором поучаствовал и Смольников. Терентьев получил желтую карточку, остальные участники инцидента были удалены. В итоге КДК РФС принял решение дисквалифицировать Смольникова и Луиза Адриану на два матча.

- КДК – самый справедливый орган. Что касается еще какого-то наказания, это внутреннее дело клуба, как мы будем разбираться, - цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. - Смольников - игрок основного состава, и нам, конечно, крайне неприятно, что такой инцидент произошел. Естественно, мы будем разбирать этот инцидент. Сегодня, кстати, у Смольникова день рождения – поздравили его таким образом... Он игрок сборной, мы его уважаем и любим. С точки зрения поведения на поле, то там была провокация.

Как мне известно, сейчас на заседании (КДК) они друг друга простили, пожали руки и перед всеми извинились. А это надо тоже принять во внимание. Хотя сам факт получения красной карточки, конечно, прискорбен весьма. Чем выше в квалификации игрок, тем меньше он должен быть подвержен таким вещам.