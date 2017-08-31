Сергей Фурсенко: "Дзюба – игрок футбольного клуба "Зенит", я это уже сказал сто пятьдесят раз"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что Артему Дзюбе нужно выдержать конкуренцию за место в команде. Также он отметил, что ничего не знает об интересе к форварду со стороны других клубов.

– Согласен с Мутко, что игровая практика должна быть, вместе с этим необходимо, чтобы игроки были конкурентоспособны, чтобы играли на уровне мировых стандартов, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Дзюба должен постараться на тренировках, должен доказать, что он лучший, и он будет играть.

Об интересе к нему из бундеслиги информации у меня нет, ничего об этом не знаю. Дзюба – игрок футбольного клуба "Зенит", я это уже сказал сто пятьдесят раз.

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