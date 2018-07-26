Сергей Анохин: "Я за продажу пива на стадионах. Футболу нужны дополнительные доходы"

Вице-президент РФС Сергей Анохин – о возможности продажи пива на стадионах. Руководитель отметил, что футболу необходимы дополнительные доходы.

– Шикарная посещаемость у ФНЛ после чемпионата мира, – сказал Анохин. – Завтра поеду в Нижний Новгород на Суперкубок. Знаю, что там все билет уже проданы. Сейчас пока сохраняется волна интереса поле чемпионата мира. Посмотрим, кто не сохранит. У кого менеджмент лучше.

– Вы за продажу пива на стадионах?

– У нас уже был позитивный опыт на чемпионате мира. Я за. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы.

– Задача на Euro-2020 перед Черчесовым уже стоит?

- Пока обсуждались только общие вопросы. Все за продолжение работы. Целей и задач не ставилось. (Ярослав СУСОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)