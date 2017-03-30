19:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Андреев: "Стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?!"

0
0
0
0
2

Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев положительно относится к переименованию стадиона "Ростова". Арена будет носить имя легендарного нападающего ростовского футбола и сборной СССР Виктора Понедельника.

– Решение правильное, поддерживаю его. Виктор Владимирович на этом стадионе начинал играть, это легендарная личность для местного футбола. Вы только послушайте – стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?! – сказал Андреев. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Denissimo

неа

20:25

Taiga42

Посол чемпионата мира в Ростове Лопырева !!! --- звучит????? нихрена не звучит (((....... а например посол Понедельник!!!! звучит ?? конечно да и уважение бы показали нашему тгроку..

20:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...