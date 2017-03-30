Сергей Андреев: "Стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?!"

Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев положительно относится к переименованию стадиона "Ростова". Арена будет носить имя легендарного нападающего ростовского футбола и сборной СССР Виктора Понедельника.

– Решение правильное, поддерживаю его. Виктор Владимирович на этом стадионе начинал играть, это легендарная личность для местного футбола. Вы только послушайте – стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?! – сказал Андреев. (Сергей АСТАХОВ)