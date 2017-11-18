Сергей Андреев - о переходе Смолова в "Спартак"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" оценил перспективы нападающего "Краснодара" Федора Смолова​ перейти в другой клуб.

– Не исключено, что зимой Смолов все-таки перейдет в "Спартак". Предстоящий матч – отличный шанс показать товар лицом?

– А почему вы отправляете Федора именно в "Спартак"? Почему не за границу? Разве он не заслужил? Или у нас в Европу уезжают только через Москву?

– На днях известный футбольный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" заявил, что зимой Смолов не получит серьезного предложения из Европы.

– Почему?

– По его словам, двух голов в ворота испанцев недостаточно, а на Кубке конфедераций, чемпионате Европы-2016 и в Лиге чемпионов он себя не проявил…

– Мнение Варги нужно уважать. Скорее всего, он всю эту конъюнктуру знает. Хотя, мне кажется, хорошие европейские клубы должны следить за Федором. На секундочку, он два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Если в Европе за ним все же не следят, то что тут сказать? Обидно, черт возьми! (Виталий АЙРАПЕТОВ)