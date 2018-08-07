Сергей Алексеев: "Пока нет информации о снятии "Анжи" с чемпионата"

Директор РФПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев объяснил, возможно ли снятие "Анжи" с чемпионата России на конференции по итогам второго тура РПЛ. Он также прокомментировал информацию о том, что молодежная команда "Анжи" преодолела 2200 км на автобусе ради матча с "Уфой" и одержала победу.

– Каждый клуб сам выбирает способ поездки на матч. Но все отчисления в адрес клубов лига выполняет своевременно, – отметил Алексеев.

– Теперь молодежная команда "Анжи", наверное, все время будет ездить на автобусе. Выиграла – приехала на автобусе. Удачу приносит, – добавил Виктор Пышкин, спортивный директор РПЛ.

– Снятие "Анжи" возможно?

– К нашему счастью мы живем по регламенту. Чемпионат идет в штатном режиме. Пока нет никакой информации о снятии "Анжи" с сезона, – продолжил Алексеев.

– Будут ли теперь пересматриваться условия лицензирования?

– Мы уже об этом говорили. Сергей Прядкин заявил, что со следующего сезона лига будет участвовать в лицензировании клубов и обращать внимание на финансовые гарантии. (Ярослав СУСОВ)