Сердар Азмун: "Отдаю все свои деньги отцу и матери"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отметил, что общество в Иране и в России значительно различается. Также он подчеркнул, что не позволяет работать своим родителям, которые переехали с ним в Россию.
– Я не хочу, чтобы они работали. Мой отец работал волейбольным тренером в команде из моего города, она называется "Гондбад". Но однажды к нему очень неуважительно отнеслись, всего лишь один раз. После этого, я попросил его не работать, – цитирует "Р-Спорт" Азмуна. – Они любили его, но однажды он проиграл матч, и они повели себя неправильно. После этого я попросил его не возвращаться в клуб. Теперь я отдаю все свои деньги отцу и матери.
Различия между Ираном и Россией? Мне кажется, что иранские люди очень открытые, с душой нараспашку, они всегда хотят делиться тем, что чувствуют. Мне кажется, в России в этом плане все иначе. Даже если люди счастливы, они не хотят этим делиться. В Иране люди радуются все вместе по 10-20, а то и больше человек, всей семьей и не только. Здесь я такого не видел, но, возможно, я просто ошибаюсь.
футбол_2018
Очень умный мальчишка!!!Удачи Сердар!!
13:33
Бармалей3000
люди г... полное, страна холодная, все сидят дома (как в берлоге)! Летом на 3 месяца выползают на улицу!!! Валить надо отсюда, только некуда, а жаль.
13:13
shpasic
не даром писали, что Бердыев для него как отец!
12:56