12:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сердар Азмун: "Отдаю все свои деньги отцу и матери"

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отметил, что общество в Иране и в России значительно различается. Также он подчеркнул, что не позволяет работать своим родителям, которые переехали с ним в Россию.

– Я не хочу, чтобы они работали. Мой отец работал волейбольным тренером в команде из моего города, она называется "Гондбад". Но однажды к нему очень неуважительно отнеслись, всего лишь один раз. После этого, я попросил его не работать, – цитирует "Р-Спорт" Азмуна. – Они любили его, но однажды он проиграл матч, и они повели себя неправильно. После этого я попросил его не возвращаться в клуб. Теперь я отдаю все свои деньги отцу и матери.

Различия между Ираном и Россией? Мне кажется, что иранские люди очень открытые, с душой нараспашку, они всегда хотят делиться тем, что чувствуют. Мне кажется, в России в этом плане все иначе. Даже если люди счастливы, они не хотят этим делиться. В Иране люди радуются все вместе по 10-20, а то и больше человек, всей семьей и не только. Здесь я такого не видел, но, возможно, я просто ошибаюсь.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161129/1112942052.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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футбол_2018

Очень умный мальчишка!!!Удачи Сердар!!

13:33

Бармалей3000

люди г... полное, страна холодная, все сидят дома (как в берлоге)! Летом на 3 месяца выползают на улицу!!! Валить надо отсюда, только некуда, а жаль.

13:13

shpasic

не даром писали, что Бердыев для него как отец!

12:56

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