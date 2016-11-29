Сердар Азмун: "Отдаю все свои деньги отцу и матери"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отметил, что общество в Иране и в России значительно различается. Также он подчеркнул, что не позволяет работать своим родителям, которые переехали с ним в Россию.

– Я не хочу, чтобы они работали. Мой отец работал волейбольным тренером в команде из моего города, она называется "Гондбад". Но однажды к нему очень неуважительно отнеслись, всего лишь один раз. После этого, я попросил его не работать, – цитирует "Р-Спорт" Азмуна. – Они любили его, но однажды он проиграл матч, и они повели себя неправильно. После этого я попросил его не возвращаться в клуб. Теперь я отдаю все свои деньги отцу и матери.

Различия между Ираном и Россией? Мне кажется, что иранские люди очень открытые, с душой нараспашку, они всегда хотят делиться тем, что чувствуют. Мне кажется, в России в этом плане все иначе. Даже если люди счастливы, они не хотят этим делиться. В Иране люди радуются все вместе по 10-20, а то и больше человек, всей семьей и не только. Здесь я такого не видел, но, возможно, я просто ошибаюсь.