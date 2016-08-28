Семин выпустит Хенти в матче с "Краснодаром" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 5-го тура чемпионата России против "Краснодара". В первой встрече после возвращения Юрия Семина на пост главного тренера клуба в атаке железнодорожников сыграет нападающий Эсекиэль Хенти. Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Ндинга, Тарасов, Миранчук, Самедов, Хенти, Майкон.
Встреча начнется в 19.15 московскому времени.
SIZ170
текстовая глючит..... пришлите монтёра))))
19:11
daxi31
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18:56
igorvasilevich
Опять Тарасова ничего хорошего не ждем.
18:48