Семин выпустит Хенти в матче с "Краснодаром" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 5-го тура чемпионата России против "Краснодара". В первой встрече после возвращения Юрия Семина на пост главного тренера клуба в атаке железнодорожников сыграет нападающий Эсекиэль Хенти. Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Ндинга, Тарасов, Миранчук, Самедов, Хенти, Майкон.

Встреча начнется в 19.15 московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" – "Локомотив"