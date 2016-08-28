18:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Семин выпустит Хенти в матче с "Краснодаром" с первых минут

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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на матч 5-го тура чемпионата России против "Краснодара". В первой встрече после возвращения Юрия Семина на пост главного тренера клуба в атаке железнодорожников сыграет нападающий Эсекиэль Хенти. Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Ндинга, Тарасов, Миранчук, Самедов, Хенти, Майкон.

Встреча начнется в 19.15 московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" – "Локомотив"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SIZ170

текстовая глючит..... пришлите монтёра))))

19:11

daxi31

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18:56

igorvasilevich

Опять Тарасова ничего хорошего не ждем.

18:48

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