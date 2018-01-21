Семин подарил Игнатьеву на день рождения хамон. Видео

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видеоролик, в котором главный тренер Юрий Семин поздравляет полузащитника Владислава Игнатьева с днем рождения. Вчера, 20 января, на утренней тренировке специалист подарил хавбеку ногу хамона. Отметим, что вчера Игнатьеву исполнился 31 год.

Напомним, первый сбор "Локомотива" проходит с 12 по 28 января в испанской Марбелье. Красно-зеленые проиграли в товарищеском матче "Люцерну" со счетом 0:3. 23-го января железнодорожники встретятся с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27-го – с "Эстерсундом".