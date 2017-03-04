13:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Селихов дебютирует за "Спартак" в молодежном первенстве

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Стал известен состав "Спартака" на матч 18-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "Краснодара". В составе красно-белых дебютирует новичок голкипер Александр Селихов. До этого 22-летний россиянин играл за красно-белых только в товарищеских матчах.

Полностью состав "Спартака" выглядит так: Селихов, Рассказов, Кутин, Хомуха (к), Красильниченко, Мамин, Цыганков, Бабаев, Ломовицкий, Орехов, Руденко.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wind66

И стоило отдавать пару лямов, чтобы купить игрока для дубля?

14:28

marksan

И стоило переходить, чтобы с молодняком в дубле гонять?

13:56

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