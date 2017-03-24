Сельдяков рассудит "Рубин" и "Зенит"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС. На встрече между "Рубином" и "Зенитом", которая пройдет в Казани 2 апреля, будет работать бригада рефери во главе с Владимиром Сельдяковым.

31 марта (пятница)

"Анжи" - "Урал": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

1 апреля (суббота)

"Арсенал" - "Томь": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор матча - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Уфа" - "Локомотив": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Александр Борисов (Самара); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

2 апреля (воскресенье)

"Рубин" - "Зенит": судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар); Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Игорь Синер (Омск).

"Амкар" - "Терек": Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Олег Соколов (Воронеж); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

ЦСКА - "Крылья Советов": Алексей Сухой (Люберцы); Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор Сергей Зуев (Москва).

3 апреля (понедельник)

"Спартак" - "Оренбург": судья - Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

"Ростов" - "Краснодар": судья - Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Алексей Спирин (Москва).