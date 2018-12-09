Себастьян Хольмен: "У "Динамо" много ничьих, надо чаще прорывать оборону соперников"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен​ прокомментировал выступление московского клуба в текущем сезоне в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Урала", собщает пресс-служба бело-голубых на своем сайте.

– Позади очень тяжелая часть сезона, и не самая удачная, наверное. Почему так получилось?

– Я считаю, что временами "Динамо" играло очень хорошо, – приводит слова Хольмена сайт московского клуба. – Неплохо действовали в обороне, много матчей отыграли на ноль, но слегка задыхались, когда переходили в атаку. Я говорю не только про наших нападающих, про всю команду. "Динамо" сложно было удерживать мяч, забивать голы. В этом кроется главная проблема. Играли немного медленно порой, не могли найти правильный путь к чужим воротам. Если быть честным, то, думаю, в этом причина неудачного результата. Очень много ничьих, хотя в каждой из этих игр мы вполне могли добиться победы при определенной доле везения. Если бы могли чаще прорывать оборону соперника, то имели больше очков сейчас.

"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).