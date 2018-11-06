Себастьян Дриусси: "Разбудил дочь криком в пять утра, когда "Ривер Плейт" победил "Гремиу"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что до сих пор переживает за "Ривер Плейт" - клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год. "Миллионеры" встретятся с "Бока Хуниорс" в финале Кубка Либертадорес.

- Я до смерти хочу сыграть в этом матче, - приводит слова Дриусси Ole. - Везет тем, кто сейчас выступает за "Ривер Плейт". Матч с "Гремиу" я смотрел в пять утра. Во время его просмотра я кричал так, что разбудил дочь. Совместное фото с Паредесом? Мы хотели показать, что не нужно допускать насилия во время этого дерби.

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне 22-летний аргентинец провел 19 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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