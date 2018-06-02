"Саутгемптон", "Эвертон" и "Ньюкасл" претендуют на Квинси Промеса

"Саутгемптон" вновь попробует приобрести нападающего "Спартака" Квинси Промес, утверждает dailyecho.co.uk. Как отмечается, английский клуб уже пробовал осуществить трансфер в январе, однако безуспешно, несмотря на желание самого голланда выступать в английской премьер-лиге.

Теперь "Саутгемптон" может вернуться к этой идеи. Также клуб интересуется защитником "Мидлсбро" Беном Гибсоном.

Кроме "Саутгемптона" на лидера "Спартака" претендуют "Эвертон" и "Ньюкасл". В завершившемся сезоне-2017/18 26-летний Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ. На его счету 15 голов в 26 матчах.