Сапета, Зотов и Погребняк не летят на сбор с "Динамо"?

Как стало известно "СЭ", на сбор "Динамо" не летят полузащитники Александр Сапета, Александр Зотов, Хали Тьам, нападающие Павел Погребняк и Вандерсон.
Сапета не подтвердил, но и не опроверг "СЭ" данную информацию.
– Извините, я эту информацию комментировать не могу, – сказал Сапета. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Опрос
- Александр Сапета
- Динамо Москва (футбол)
- Павел Погребняк
- Александр Зотов (футбол)
- Вандерсон ду Карму
- Николай Обольский
- Хали Тьям
karlikf1
В Ливерпуль наверное летят на просмотр. У англичан сейчас денег много, после продажи-то, вот, решили нав. потратить на Сапету, Зотова и Погребняка играющим тренером.
15:37
makszhernov
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15:36
xaki26
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15:32
spartakv08
Сапета остаётся учиться на шашлычника...
15:14
Serenky25
Паша Спечкибряк травмировался в игре выпускников Академии Спартака. (((:
14:46