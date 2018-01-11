Сапета, Зотов и Погребняк не летят на сбор с "Динамо"?

Как стало известно "СЭ", на сбор "Динамо" не летят полузащитники Александр Сапета, Александр Зотов, Хали Тьам, нападающие Павел Погребняк и Вандерсон.

Сапета не подтвердил, но и не опроверг "СЭ" данную информацию.

– Извините, я эту информацию комментировать не могу, – сказал Сапета. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Таблица переходов РФПЛ