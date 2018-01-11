14:42 | Футбол — РФПЛ

Сапета, Зотов и Погребняк не летят на сбор с "Динамо"?

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Как стало известно "СЭ", на сбор "Динамо" не летят полузащитники Александр Сапета, Александр Зотов, Хали Тьам, нападающие Павел Погребняк и Вандерсон.

Сапета не подтвердил, но и не опроверг "СЭ" данную информацию.

– Извините, я эту информацию комментировать не могу, – сказал Сапета. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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karlikf1

В Ливерпуль наверное летят на просмотр. У англичан сейчас денег много, после продажи-то, вот, решили нав. потратить на Сапету, Зотова и Погребняка играющим тренером.

15:37

makszhernov

это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104

15:36

xaki26

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15:32

spartakv08

Сапета остаётся учиться на шашлычника...

15:14

Serenky25

Паша Спечкибряк травмировался в игре выпускников Академии Спартака. (((:

14:46