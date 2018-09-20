Самюэлю Жиго сняли швы

Восстановление защитника "Спартака" Самюэля Жиго идет по плану, информирует пресс-служба красно-белых.

В среду футболисту сняли швы, а с пятницы он начнет заниматься в бассейне. По словам руководителя медицинского департамента команды Михаила Вартапетова, француз хорошо себя чувствует и в скоро вернется из Италии в Москву.

Жиго был успешно прооперирован в начале сентября в римской клинике "Вилла Стюарт". Первые две недели после операции 24-летний француз восстанавливается в Риме под присмотром врачей, а затем его реабилитация продолжится на базе в Тарасовке.

Напомним, Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0). Защитник выбыл на полгода.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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