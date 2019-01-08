Самедов проведет автограф-сессию для фанатов "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов 9 января проведет автограф-сессию для болельщиков красно-белых, информирует официальный сайт объединения фанатов московского клуба "Фратрия". Мероприятие состоится в магазине Fratria Shop в 18:00.

💥 Автограф-сессия Александра Самедова



9 января в магазине Fratria Shop состоится автограф-сессия Александра Самедова. Приходите поблагодарить чемпиона за время, проведенное в "Спартаке"! Начало в 18:00.



Адрес: м.Комсомольская, Комсомольская площадь, 2. ТЦ "Казанский", 2-й этаж pic.twitter.com/H0dX5bbOHg – Фратрия (@fratria) 8 января 2019 г.

Напомним, "Спартак" объявил об уходе Самедова 5 января. Трудовой договор с 34-летним хавбеком был расторгнут по соглашению сторон.

Самедов выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

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