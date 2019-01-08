16:03 | Футбол — РПЛ

Самедов проведет автограф-сессию для фанатов "Спартака"

Обсудить
0

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов 9 января проведет автограф-сессию для болельщиков красно-белых, информирует официальный сайт объединения фанатов московского клуба "Фратрия". Мероприятие состоится в магазине Fratria Shop в 18:00.

Напомним, "Спартак" объявил об уходе Самедова 5 января. Трудовой договор с 34-летним хавбеком был расторгнут по соглашению сторон.

Самедов выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://fratria.ru/news/2019/01/08/avtografsessiya_aleksandra_samedova/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ