Самба Соу: "Мне очень нравится играть за "Динамо". Я счастлив здесь"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу сказал, что ему, как и его семье, нравится жизнь в Москве. 28-летний малийский хавбек, перешедший в московскую команду в июне 2017 года, в декабре подписал с клубом новый контракт. Сроки и детали действующего соглашения не разглашаются.

- Я счастлив здесь, - цитирует официальный сайт "Динамо" Соу. - Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке. Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах.

В первой половине сезона Соу провел в составе "Динамо" 15 матчей во всех турнирах, отдав 2 результативные передачи и получив 6 желтых карточек.