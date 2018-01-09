21:20 9 января | Футбол — РФПЛ

Самба Соу: "Мне очень нравится играть за "Динамо". Я счастлив здесь"

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Полузащитник "Динамо" Самба Соу сказал, что ему, как и его семье, нравится жизнь в Москве. 28-летний малийский хавбек, перешедший в московскую команду в июне 2017 года, в декабре подписал с клубом новый контракт. Сроки и детали действующего соглашения не разглашаются.

- Я счастлив здесь, - цитирует официальный сайт "Динамо" Соу. - Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке. Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах. 

В первой половине сезона Соу провел в составе "Динамо" 15 матчей во всех турнирах, отдав 2 результативные передачи и получив 6 желтых карточек.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13220

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Alukard1349

Большой клуб)?!Днище)?!Бугагага)))

22:27 9 января

pahom-17

играй..счастливый ты наш....

21:22 9 января