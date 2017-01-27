16:48 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Роман Траоре с ЦСКА не удался. Развод напрашивался давно"

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Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный уход армейского нападающего Ласина Траоре из клуба.

– В армейской команде Траоре не смог проявить себя в полной мере. Но, с другой стороны, если бы он забивал, как Вагнер Лав, то на Чалова и Жемалетдинова никто бы просто не обратил внимания. Так бы и продолжали выступать в молодежной команде и уехали бы куда-нибудь в аренду. Чалов и Жемалетдинов вполне могут стать светлым будущим армейцев.

Траоре, конечно, тоже не пропадет без ЦСКА. Футболист он неплохой, но красно-синим нужен более мобильный форвард.

Роман Траоре с ЦСКА не удался. Развод напрашивался давно. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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