Руслан Нигматуллин: "Роман Траоре с ЦСКА не удался. Развод напрашивался давно"

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный уход армейского нападающего Ласина Траоре из клуба.

– В армейской команде Траоре не смог проявить себя в полной мере. Но, с другой стороны, если бы он забивал, как Вагнер Лав, то на Чалова и Жемалетдинова никто бы просто не обратил внимания. Так бы и продолжали выступать в молодежной команде и уехали бы куда-нибудь в аренду. Чалов и Жемалетдинов вполне могут стать светлым будущим армейцев.

Траоре, конечно, тоже не пропадет без ЦСКА. Футболист он неплохой, но красно-синим нужен более мобильный форвард.

Роман Траоре с ЦСКА не удался. Развод напрашивался давно. (Любовь КОНЯЕВА)