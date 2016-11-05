Руслан Нигматуллин: "Пока о полном выздоровлении "Локомотива" говорить бы не стал"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин после игры 13-го тура чемпионата России своей экс-команды против "Анжи" (4:0) заявил, что о полном выздоровлении москвичей говорить пока рано. Он отметил, что команде по-прежнему не хватает стабильности.

– Мы сможем сказать, что проблемы "Локомотива" решены тогда, когда вместе с победами команда начнет подниматься в турнирной таблице, – цитирует "Р-Спорт" Нигматуллина. – Сейчас же команда находится в нижней половине таблицы. Это не то, чего от "Локо" ждут болельщики, Юрий Семин, клубное руководство. О полном выздоровлении я говорить не стал бы. Пока команде не хватает стабильности. Какие-то игровые моменты Семин подправил, сделал выводы из поражения от "Рубина", перестроил атакующую игру.