Руслан Нигматуллин: "Подписание Терри - пиар-акция "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин считает, что возможный звездный новичок красно-белых – 37-летний защитник Джон Терри – не готов проводить на поле 90 минут.

- В какой-то степени подписание Терри можно назвать пиар-акцией, внимания к "Спартаку" станет еще больше, - говорит Нигматуллин. - Насколько Джон реально готов помочь красно-белым – трудно сказать, мне кажется, вряд ли его будет хватать на полный матч, впрочем, пока мы не видели англичанина в деле. "Спартак" никогда не совершал подобных экзотических трансферов, любопытный ход со стороны руководства клуба. Появление фигуры масштаба Терри в России повысит интерес к нашей премьер-лиге, так что я склонен позитивно оценивать его приобретение.

- Для защитников "Спартака", особенно молодых, приход Терри – возможность повысить свое мастерство?

- Конечно. Как мы знаем, у Джона достаточно опыта. Он вообще лидер по натуре, это было заметно по его выступлениям во всех предыдущих командах. Спартаковцам есть что перенять у Терри на поле, вне его у англичанина тоже было много разных интересных историй, Джон многому может научить молодых футболистов.

- Терри не сыграет за красно-белых в Лиге Европы. Это потеря, или, если вы говорите, что британец не готов играть 90 минут, он все равно не выдержал бы нагрузок?

- Терри – скорее приобретение именно под чемпионат России. Тем более, что такой футболист может привлечь прирост болельщиков, хотя "Спартак" не страдает от недостатка фанатов.

Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал в сезоне-2017/18 во втором по силе дивизионе Англии. Защитник провел за бирмингемский клуб 36 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. (Иван Торопцев)

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