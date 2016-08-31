Руслан Нигматуллин: "Новосельцев – будущее сборной"

Лучший вратарь чемпионатов России 1999 и 2001 годов по оценкам "СЭ", выступавший за "Спартак" и "Локомотив", Руслан Нигматуллин поделился мыслями о переходах последнего дня трансферного окна. По словам Нигматуллина, защитник Иван Новосельцев, перешедший из "Ростова" в "Зенит", является будущим сборной России.

– Иван Новосельцев переходит в "Зенит". Для него это, безусловно, шаг вперед?

– Думаю, после трансфера в стан сине-бело-голубых он будет играть там ведущие роли. Иван – будущее сборной. (Ярослав СУСОВ)