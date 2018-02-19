"Рубин" показал эволюцию Нобоа в своем составе. Фото

"Рубин" в Твиттере опубликовал коллаж из фотографий полузащитника Кристиана Нобоа. Эквадорский хавбек накануне, 18 февраля, перешел в казанскую команду из "Зенита" на правах аренды.

"Эволюция Кристиана Нобоа в "Рубине", - говорится в подписи к коллажу.

Напомним, Нобоа уже выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 год. За это время он провел в составе казанцев 146 матчей, забив 25 мячей. Вместе с клубом из столицы Татарстана он дважды выиграл чемпионат России, а также завоевал Суперкубок страны.

Помимо снимка 2018 года, в коллаже использованы фотографии Нобоа, сделанные в первый и последний год его первого пребывания в "Рубине".

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