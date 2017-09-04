"Рубин" ответил "бородатому" "Зениту" составом из 11 Караденизов

"Рубин" в своем Твиттере опубликовал ответ на запись "Зенита" в этой же социальной сети, в которой был представлен состав петербургской команды, составленный из бородатых футболистов, в разные годы выступавших за клуб. Сине-бело-голубые бросили вызов "Баварии", "Роме" и "Локомотиву", объяснив такой шаг скукой из-за перерыва, связанного с международными матчами.

В состав "бородатого" "Рубина" был включен только ветеран казанцев Гекдениз Карадениз - турецкий хавбек расположен на всех позициях при схеме 5-3-2. Также клуб из столицы Татарстана передал вызов "Спартаку", "Барселоне" и "Атлетико".

Отметим, что "Зенит" в ответе на пост "Рубина" обыграл фамилию главного тренера казанцев Курбана Бердыева.

- Пять защитников? Настоящая команда Бердыева (фамилия написана как BEARDiyev, beard - борода на английском. - Прим. "СЭ").